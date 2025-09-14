Beşiktaş, Başakşehir'i 2-1 Yendi

(İSTANBUL)- Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaştığı Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir Futbol Klübü'nü konuk etti. Beşiktaş Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Alper Akarsu yönetti.

Konuk takım Başakşehir 71. dakikada Elder Şahmuradov'un golüyle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti. 74. dakikada El Bilal Toure ve 90artı1. dakikada Cengiz Ünder'in attığı golle Beşiktaş skoru 2-1 yaptı. Maç bu skorla tamamlandı ve Beşiktaş sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.