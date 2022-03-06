Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından parkurda denge ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, 5'e 2 çalışması sonrası oynanan çift kale maçla tamamlandı. Siyah-beyazlı ekip, idmanın ardından tesiste kampa girdi.

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Mehmet Topal, Medipol Başakşehir maçının kadrosuna dahil edildi. Sakatlıkları geçmeyen Josef de Souza, Mert Günok Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic ile antrenman eksiği bulunan Georges-Kevin N'Koudou, kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.