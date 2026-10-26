Beşiktaş-Başakşehir maçının VAR hakemi İskoç John Allan Beaton oldu

Trendyol Süper Lig 9. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş- Başakşehir maçının VAR'ı John Allan Beaton oldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Başakşehir'i ağırlayacak. Müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda John Allan Beaton oturacak. İskoç hakeme AVAR'da Özer Özden eşlik edecek.