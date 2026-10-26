Beşiktaş-Başakşehir maçının VAR hakemi İskoç John Allan Beaton oldu - Son Dakika
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Beşiktaş-Başakşehir maçının VAR hakemi İskoç John Allan Beaton oldu

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Beşiktaş-Başakşehir maçının VAR hakemi İskoç John Allan Beaton oldu
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Trendyol Süper Lig 9. haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş-Başakşehir maçının VAR koltuğunda İskoç hakem John Allan Beaton oturacak. Beaton'a AVAR'da Özer Özden eşlik edecek, müsabakayı ise hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Trendyol Süper Lig 9. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş- Başakşehir maçının VAR'ı John Allan Beaton oldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Başakşehir'i ağırlayacak. Müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda John Allan Beaton oturacak. İskoç hakeme AVAR'da Özer Özden eşlik edecek.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigÜmit ÖztürkJohn AllanBaşakşehirBeşiktaşSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş-Başakşehir maçının VAR hakemi İskoç John Allan Beaton oldu - Son Dakika
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