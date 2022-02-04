Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli'dir, bitti

Beşiktaş idmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş iddialarından Gedson transferine kadar gündemdeki tüm konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde;

"GEDSON FERNANDES BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

"Biz geçen seneden beri Gedson'u kadromuza almayı planlıyorduk ancak şartlarımız, bugün bu transferi yapabilecek hale geldi. Süreç daha erken başlamıştı. Bir başka takımın ilgilenmesi neticesinde talep ettiğimiz bir futbolcu değildi. Gedson Fernandes, bizim istediğimiz bir futbolcuydu. Galatasaray istememiş olabilir, almamış olabilir, saygı duyarım. Başkanı böyle ifade edebilir, doğrudur da. Ama Gedson bizim için önemliydi. Gedson transferi ne Beşiktaş'ı olduğu yerden yukarı çeker ne de transferi yapamayan Galatasaray'ı aşağı çeker.

"KADRO DIŞI KALANLAR MAALESEF GİTMİYORLAR"

Kadro dışı olan arkadaşlar, maalesef gitmiyorlar. Ben anlamıyorum; nasıl bir futbolculuk, nasıl bir anlayış, nasıl bir profesyonellik? Yan tarafta koşarak 1-2 senedir para almayı içlerine sindiren arkadaşlarla yollarımızı ayırmakla doğru yapmışız.Bu anlayışla zaten Beşiktaş'a hizmet etmeyecekleri aşikarmış. Ücretlerinin bir kısmını karşılama önerimize rağmen gelen tekliflere olumsuz yanıt veriyorlar. Şu an için bu arkadaşlar kadro dışıdır. Bunların gitmesi yeni bir transfer yapmamızı gerektirmeyecek. Yeteri kadar futbolcumuz var. Güveniyoruz.

"BAŞKA TRANSFER SÖZ KONUSU DEĞİL"

Sakatlıklar ve talihsizlikler nedeniyle istediğimiz noktada olamadık. Bu futbolcuların gitmesi, transfer anlamına gelmez. Ara transferde başka transfer söz konusu değil.'

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZ HİSSİNİ TAŞIMAYA DEVAM EDİYORUM"

Ben halen istekliyim, halen daha ümitliyim. Futbolun içerisinde her şeyin olduğunu biliyorum. Halen daha şampiyon olacağımız hissini, en azından amacını taşımaya devam ediyorum.

"ŞENOL HOCA'YI SEVERİZ AMA BENİM HOCAM ÖNDER KARAVELİ"

Önder Karaveli'den başka bir hocanın adının konuşulmasını da doğru bulmuyorum. Şenol hocayı severiz. Kıymetlidir. Türk futbolunda yeri önemlidir, Beşiktaş'a büyük katkılar vermiş... Ama benim hocam Önder Karaveli. Bitti."