Hollanda''a verdiği röportajda, lig arasında hakemlerle ilgili Milli arada konuşacağını vurgulayan Ahmet Nur Çebi, Yaşar Kemal Uğurlu ataması sonrasında da sert ifadeler kullandı.
Fanatik'e konuşan Çebi, "Sivasspor ile oynayacağımız maçta gözüm tamamen hakemler üzerinde olacak. Lig arasında zaten ayrıntılı değerlendirme yapmak için hazırlanıyorum. Bu maça Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcıları atanmış. Hepsi dikkatli ve adil olacak! Haksızlık istemiyoruz. Hakkımızı kimsenin yemesine tahammülümüz yok. Bu saatten sonra hakem yönetimleri ile bizzat ilgileneceğim" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yaşar Kemal Uğurlu'yu uyardı: Gözüm üstünde Yaşar Kemal Uğurlu - Son Dakika Spor