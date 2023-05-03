69'uncusu düzenlenen ve sporun en iyilerini belirleyen Gillette & Milliyet Yılın Sporcusu Ödül törenine katılan Beşiktaş Başkanı Çebi, gelecek maçlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Tören öncesinde konuşan Başkan Çebi, "Spor medyası kamuoyunun çok dikkatinde olan bir medya. Değerli bir gece yaşayacağız bu akşam. Yine fair-play ödüllerİ de verilecek" dedi.
Kalan maçlar ve hedefleri hakkında da konuşan Ahmet Nur Çebi, "Bizim hesabımız çok basit, birinci hedefimiz bütün maçlarımızı almak. Artık diğerleri puan kaybederse gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Ödül törenine katılan Ahmet Nur Çebi iddialı açıklamalarda bulundu: Gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız - Son Dakika