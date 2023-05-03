Ödül törenine katılan Ahmet Nur Çebi iddialı açıklamalarda bulundu: Gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız - Son Dakika
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Ödül törenine katılan Ahmet Nur Çebi iddialı açıklamalarda bulundu: Gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız

03.05.2023 23:15

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı bir ödül töreninde şampiyonluk yarışıyla ilgili çok net açıklamalar yaptı. Takımın hedeflerine değinen Çebi, "Bizim hesabımız çok basit birinci hedefimiz bütün maçlarımızı almak. Diğerleri puan kaybederse gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız" ifadelerini kullandı.

69'uncusu düzenlenen ve sporun en iyilerini belirleyen Gillette & Milliyet Yılın Sporcusu Ödül törenine katılan Beşiktaş Başkanı Çebi, gelecek maçlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"SPOR MEDYASI KAMUOYUNUN DİKKATİNDE"

Tören öncesinde konuşan Başkan Çebi, "Spor medyası kamuoyunun çok dikkatinde olan bir medya. Değerli bir gece yaşayacağız bu akşam. Yine fair-play ödüllerİ de verilecek" dedi.

"HAK ETTİĞİMİZ YERDE OLACAĞIZ"

Kalan maçlar ve hedefleri hakkında da konuşan Ahmet Nur Çebi, "Bizim hesabımız çok basit, birinci hedefimiz bütün maçlarımızı almak. Artık diğerleri puan kaybederse gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız" ifadelerini kullandı.

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Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ödül törenine katılan Ahmet Nur Çebi iddialı açıklamalarda bulundu: Gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ödül törenine katılan Ahmet Nur Çebi iddialı açıklamalarda bulundu: Gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız - Son Dakika
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