Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Kulüpler Birliği Vakfı\'ndan seçimi hızlandırmasını istedi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 18 Temmuz'da yapılacağını açıkladığı genel kurul öncesinde, Kulüpler Birliği Vakfı'nın aklıselim bir karar alarak seçimi hızlandırması gerektiğini vurguladı.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'ta bulunan binasında gerçekleştirilen toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hasan Arat, siyah-beyazlı kulüp olarak duruşlarının aynı olduğunu belirterek, 18 Temmuz tarihinin geç olduğunu dile getirdi.
Tarihin geç olduğunu gerekçeleriyle daha önce açıkladıklarının altını çizen Arat, "Bu konuda ısrarcıyız. Ligin başlamasına çok az bir süre kala genel kurul yapılması, kurulların oluşturulması, problemlerin çözülmesi gibi kararlar var. Kulüpler Birliği aklıselim bir karar alarak bu seçimi hızlandırmalıdır. Seçim bir an önce yapılmalıdır. Türk futbolu açısından son derece kritik bir virajdır. Bu yapılanmanın Türk futboluna faydası olur, zararı olmaz. Demokratik bir seçim olması lazım, çok adaylı olmasında fayda vardır. Kurulların demokratik seçiminin önünün açılması lazım." açıklamasında bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için aday olacak isimlerin mutlaka bir kulübün sempatizanı olduğunun altını çizen Arat, şöyle devam etti:
"Aday olmayı düşünenler üyeliklerini dondurmalılardır, tarafsızlık sözü vermelidir. Bunu çok çağdaş şekilde yapabileceğimize inanıyorum. Türkiye son 4 ayda futbolda dünyada iyi bir resim vermiyor. Bunu hep beraber düzeltebiliriz. Demokratik yollarla gelecek başkan ve heyetinin, tüm kulüplerin de desteğiyle, alt liglerdeki takımları da besleyerek birlik ve beraberlik içinde çözüm bulmalıdır. Beşiktaş Kulübü olarak bizim baştan beri durduğumuz yer ve söylemlerimiz aynıdır, geri adım atmayacağız."
Türkiye'de yaşanan her şeyin bütün dünyada anında görüldüğünü, bunun da savunulacak bir yeri olmadığını söyleyen Arat, Avrupa'da oynanan maçlarda benzer sıkıntıların yaşanmadığını belirtti.
Türkiye'nin daha iyilerine layık olduğunu dile getiren Arat, "Bu iş sadece stat yapmakla, iyi takım kurmakla olmuyor. Yönetim açısından da hepimiz elimizi taşın altına koyup aday olacak kişileri dikkatlice gözden geçirmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Demokrasilerde doğru yolun herkesin kendi düşüncesini söylemesi olduğunu vurgulayan Arat, şöyle konuştu:
"Tüzük eğer bunu kulüplere hak olarak veriyorsa, kulüpler bunu hak olarak kullanır. Yolun hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu kulüpler belirler. Biz her zaman uzlaşmacıyız. Bu konuda her türlü öncülüğü yapmaya hazırız. Ama doğru yolun ne olduğunu içerideki kulüpler ve oy hakkı olan insanlar verecektir. Tüzük gereği haklarını kullanıyorlar, kullanılan bir hak mutlaka doğru bir haktır. Beşiktaş Kulübü, kulüp farkı gözetmeksizin, üzerindeki formayı aday olduğu anda çıkaran, uluslararası niteliğe sahip, Türk futbolunu ileriye götürecek her türlü adaya destek olur. Kişiler önemli değil, önemli olan Türk futboludur, Türkiye'dir. Biz bunu düzeltmek için her türlü öncülüğü yapacağız."
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