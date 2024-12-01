Beşiktaş Başkanı Paulista'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Başkanı Paulista'yı Ziyaret Etti

Beşiktaş Başkanı Paulista\'yı Ziyaret Etti

Beşiktaş Başkanı Yücel, sakatlanan Paulista'yı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun diledi.

01.12.2024 18:27
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Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, yaşadığı sakatlık sonrası bugün ameliyat edilen Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista'yı ziyaret etti.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynadığı müsabakada geçirdiği sakatlık sonrası sol kalça ön adale tendonunda tam kat yırtık saptanan Gabriel Paulista, bugün tedavi süreci kapsamında ameliyat oldu. Siyah-beyazlı takımın Başkanı Hüseyin Yücel de 34 yaşındaki oyuncuya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Asbaşkan Onur Göçmez de yer aldı.

Yücel, bir süre sohbet ettiği Paulista'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hüseyin Yücel, Ameliyat, Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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