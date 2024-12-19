Beşiktaş Başkanı Yücel, Takımla Buluştu

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, futbol A takımı ile bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Yücel, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'la oynayacağı müsabakaya hazırlanan siyah-beyazlı oyuncularla buluştu.

Antrenmanı izleyen Yücel, çalışmanın ardından öğle yemeğinde bir araya geldiği futbolcularla sohbet etti ve teknik sorumlu Serdar Topraktepe'den takımın durumu hakkında bilgi aldı.