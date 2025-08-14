Beşiktaş Basketbol EuroCup'ı Hedefliyor - Son Dakika
Beşiktaş Basketbol EuroCup'ı Hedefliyor

14.08.2025 13:39
Özkan Arseven, Beşiktaş'ın bu sezon EuroCup şampiyonluğu ve EuroLeague için hedefleri olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ın Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, "Bu sene EuroCup'ı hedefliyoruz. Bir sonraki sene de EuroLeague'de oynama hedefimiz var. Bu sezon EuroCup'ta şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlıların Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven de yeni sezon öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda hedeflerinin EuroCup'ı kazanmak olduğunu belirten Arseven, "Yeni sezon Beşiktaş ve basketbol camiasına hayırlı uğurlu olsun. Çok heyecanlıyım. Ben de oyuncularımla bugün ilk defa bir araya geliyorum. Hepsi geçen sezonlarda rüştünü ispat etmiş, başarılı oyuncular. Sezon yapılanmasında her zaman Beşiktaş karakterine uygun oyuncular seçmeye çalışıyoruz. Geçen sene bunun ne kadar başarılı olduğunu gördük. Bütçemiz az, evet ama her zaman bütçeyle alakalı konular değil. Basketbolda bazen böyle durumlar da olabiliyor. Karakter koyan oyuncuların geçen sezon Beşiktaş forması altında neler yaptığını gördük. Amacımız her sezon daha da üzerine koymak ve Beşiktaş camiasına en azından kupa kazandırmak. Başarılar, kupalar gelip geçici. Önemli olan benim açımdan sporcu sağlığı. Sezonu sakatlıksız bir şekilde geçirdiğimiz takdirde biz bu başarıları zaten yakalarız. Bu sene EuroCup'ı hedefliyoruz. Bir sonraki sene de EuroLeague'de oynama hedefimiz var. Dusan hoca geldiğinden beri bu hedef üzerinde ilerliyoruz. Bu sezon EuroCup'ta şampiyon olmak istiyoruz. Beşiktaş'ın buralarda olması önemli. Sezona da iyi başlamak istiyoruz. Basketbolu ve Beşiktaş'ı çok özledim. Beşiktaş camiası adına hayırlı bir sezon olsun. Şampiyonluklarla dolu bir sezon geçirelim" diye konuştu.

"Gelen oyuncuların gidenlerden daha kaliteli olduğunu düşünüyorum"

Yeni sezondaki kadro yapılanması için de konuşan Arseven, "Giden oyuncuların yerine gelenlerin daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Bizim de yollarımızı ayırdıklarımız oldu, kendi gitmek isteyenler de oldu. Basketbolda genelde sezonluk anlaşmalar var. EuroLeague'e giden oyuncumuz oldu. Bizim devam etmek istemediğimiz oldu performansından dolayı. Bu sene çok iyi bir oyuncu kimyası yakaladığımızı düşünüyoruz. Yine çok büyük bütçelerle takım kurmadık ama yönetim kurulumuz ve Serdal Adalı başkanımız hocamıza 'EuroCup şampiyonluğu için gerekli bütçe neyse biz sana onu vermeye hazırız' diye bir konuşma yaptı. Takımımızın tamamı neredeyse EuroCup tecrübesine sahip, NBA tecrübesi olan da var. Beşiktaş'a katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu sezon iyi bir sezon olacaktır, bunu hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sezonu Akatlar'da açacağız"

Son olarak sezonu Akatlar'da açıp büyük maçları büyük olasılıkla Sinan Erdem'de oynayacaklarını söyleyen Özkan Arseven, "Geçen sezon büyük bir salonda oynama hedefimiz vardı ama Süper Lig'e eklenen Erokspor'un da sahası yok. Onlar şimdi büyük ihtimalle BGM'de oynayacak. Yani, oralarda çok takımlar var bizim kendi yuvamız varken burada başlayalım diye konuştuk. Büyük maçları oralarda oynarız diye düşüncemiz var. BGM bizim için daha kompakt ama büyük maçlar yine Sinan Erdem'de oynanır. Ama biz sezonu yuvamız Akatlar'da açacağız. Biz federasyona salon olarak Akatlar'ı bildiriyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

