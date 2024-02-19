Beşiktaş, Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş'le yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş'le yollarını ayırdı

Beşiktaş, Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş\'le yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. İstanbul temsilcisi, yeni bir yapılanmaya gidileceğini ve basketbol şubesinin geleceğini güçlendirmek için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

19.02.2024 18:40
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Beşiktaş, Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş'le karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş'le yollarını ayırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş'le yollarını ayırdı - Son Dakika
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