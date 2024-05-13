Beşiktaş Kulübü, Dusan Alimpijevic\'in sözleşmesini uzattı

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Beşiktaş Kulübünde erkek basketbol takımı başantrenörü Dusan Alimpijevic'in sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin imza töreni düzenlendi.

Tüpraş Stadı'ndaki imza törenine, yönetim kurulu üyesi Burak Aslan, Beşiktaş Kulübü Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel ve basketbol şubesi yöneticileri katıldı.

Burada açıklamada bulunan Burak Aslan, "Hocamız bizim için gerçekten çok değerli bir insan. Kendisiyle sözleşme uzatmamızın sebebi kendi karakterinin taraftar ve camia ile özdeşleşmiş olması. Taraftarlarımız kendisini çok seviyor. Sözleşme uzatma teklifi sunduk ve anlaşma birkaç dakika sürdü. İdari bazı istekleri oldu sadece. Kendisiyle sözleşme uzatmamız bizi de çok mutlu etti." diye konuştu.

Özkan Arseven ise Alimpijevic ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Bizim mevcutta hocamızla 1+1 yıllık sözleşmemiz vardı. THY Avrupa Ligi'nde bir takım hocamızla anlaşırsa bir miktar ödeyip, çıkış yapabilecekti. Biz hocamızla iyi bir sinerji yakaladık. Taraftarımızla iyi bir sezon geçirdik. Hocamızı onurlandırmak için sözleşme teklifinde bulunduk. Hocamız 2-3 THY Avrupa Ligi takımını reddederek bizle devam etmek istediğini söyledi. 2 yıllık sözleşme teklifimizi düşünmeden kabul etti. Bunu, şubemizde yeniden yapılandırma olarak görebiliriz. Hocamız önümüzdeki sene bizimle, bir sonraki sene için yine çıkış hakkı tanıyarak sözleşmemizi oluşturduk."

Düşük bütçelerle başarı elde ettiklerini vurgulayan Arseven, "Önümüzdeki sezon da benzer bir durum olacak. Yine sponsorlarımızla gidecek. Kulübe yük olmadan şubeyi yürütmek istiyoruz. Altyapıdan gelen oyuncularımız var. Bu günden itibaren hocamızın vereceği transfer listesi doğrultusunda çalışmalara başlıyoruz. Başkanımız Hasan Arat ve yönetimine teşekkür ediyorum. İnşallah 2 sene daha hocamızla devam edeceğimizi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Nedim Yücel de "Sözleşmemiz camiamıza hayırlı olsun. Kendisi Avrupa'nın en gelecek vadeden hocalarından. Teklifler vardı ama kendisi bizimle olmayı tercih etti. Camiamızı mutlu etmek istiyoruz, bunun için elimizden geleni yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Alimpijevic: "Yönetim ve başkanla aile ortamı içinde sağlıklı bir iletişimimiz var"

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic de kulüp başkanı Hasan Arat, yöneticiler ve ekip olarak aile havası yakaladıklarını söyledi.

Anlaşmanın çok kısa bir sürede gerçekleştiğini vurgulayan 38 yaşındaki çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Bu yoğun katılımı görmek beni çok mutlu etti. Başkan Hasan Arat'a, Özkan Bey'e, yöneticilere, basketbol icra kurulu üyelerimize ve Nedim Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Bu insanlar sayesinde bugün buradayım. Anlaşmada çok kısa bir konuşma oldu. Bunun birkaç nedeni vardı. Yönetim ve başkanla aile ortamı içinde sağlıklı bir iletişimimiz var. İyi bir takım atmosferi yaratmanın başarının en büyük anahtarı olduğun düşünüyorum. Bir sene içinde bunu başardık. Hepimiz aynı kazanma isteğiyle buradayız. Ortak bir amaç için iyi şeyler başardığımızı düşünüyorum. Bir senede çok şeyi değiştirdik."

Beşiktaş'tan büyük destek gördüğünü aktaran getiren genç başantrenör, "Onlara bu fırsat için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezon için beklentiler daha da arttı. Bu sezon organizasyon olarak herkese Beşiktaş'ın ne kadar doğru bir istikamette olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu sene finansal olarak hiçbir sıkıntı yaşamadan şu ana kadar bu noktaya geldik. Taraftarlarımızdan bahsetmeden geçemeyeceğim. Bu sene yarattığımız şey gerçekten inanılmaz. Nasıl bir bağlantı kurduğumuz ve tribünden nasıl bir enerji aldığımızı anlatamam, gerçekten inanılmazdı. Taraftarlarımızdan aldığımız sevgi ve destek kelimelerle anlatılmaz. Geçmişte sağlam taraftar grupları olan kulüplerde çalıştım ama bu seneki sevgiyi hiç görmemiştim."

Alimpijevic, uzun yıllar siyah-beyazlı ekipte görev yaparak bir Beşiktaş efsanesi olmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.