Beşiktaş Basketbol Takımı'ndan Nogic ve Yueru Ayrıldı

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Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, Kadın Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncularından Jovana Nogic ile Li Yueru'nun takımdan ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, Kadın Basketbol Takımı'ndan ayrılma kararı alan Jovana Nogic ile Li Yueru'ya bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi. Jovana Nogic'in Rusya ekibi Ekaterinburg takımı ile anlaştığını, Li Yueru'nun ise ülkesi Çin'de oynamak istediğini belirten Arseven, öte yandan Kristina Topuzovic ve Tijana Krivacevic'le de yolların ayrıldığını dile getirdi.

Ayrılan sporcuların yerini daha güçlü bir kadro yapısıyla dolduracaklarını aktaran Özkan Arseven, Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nın, önümüzdeki sezon ligde ve Avrupa'da kupa hedefinin olduğu bilinciyle çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi. - İSTANBUL