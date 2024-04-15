Beşiktaş Basketbol Takımı'ndan Nogic ve Yueru Ayrıldı

Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, Kadın Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncularından Jovana Nogic ile Li Yueru'nun takımdan ayrılma kararı aldığını açıkladı.
Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, Kadın Basketbol Takımı'ndan ayrılma kararı alan Jovana Nogic ile Li Yueru'ya bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi. Jovana Nogic'in Rusya ekibi Ekaterinburg takımı ile anlaştığını, Li Yueru'nun ise ülkesi Çin'de oynamak istediğini belirten Arseven, öte yandan Kristina Topuzovic ve Tijana Krivacevic'le de yolların ayrıldığını dile getirdi.
Ayrılan sporcuların yerini daha güçlü bir kadro yapısıyla dolduracaklarını aktaran Özkan Arseven, Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nın, önümüzdeki sezon ligde ve Avrupa'da kupa hedefinin olduğu bilinciyle çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi. - İSTANBUL
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Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Tekke ile ilgili, 'Çok kolay bir pozisyonda atılması bana biraz tuhaf geldi. Gelip uyarabilirdi. Önümüzdeki haftalara bakacağız' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi' dedi.
Bafra Kuş Cenneti'nde, Turizm Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini göstermek ve bisiklet turizmini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Samsun Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve birçok bisiklet tutkunu etkinliğe katıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi" dedi.
Samsun'un Bafra ilçesinde görevli polis memuru Ercan Dursun, görevi başında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dursun için Bafra Bölge Trafik istasyon Amirliği bahçesinde tören düzenlendi. 13 yıllık polis memuru olan Dursun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hakem yönetimini eleştirerek, 'Belki bu 2 puan kayıp ile küme düşeceğiz' dedi. Kılıç, iyi oynadıkları bir maçı kazanamadıklarını ve VAR hakemine olan güvenini kaybettiğini söyledi.
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