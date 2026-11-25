Beşiktaş BOA, DSK Basketball Brandys'i 105-57 yenerek gruptaki 4. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu'nun beşinci maçında Beşiktaş BOA, sahasında Çekya'nın DSK Basketball Brandys ekibini 105-57 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, grubundaki 4. galibiyetini elde etti.
Salon: Akatlar
Hakemler: Viktor Nagy (Macaristan), Hristo Hristov (Bulgaristan), Ngadhnjim Shabani (Kosova)
Beşiktaş BOA: Lazic 6, Simms 9, Meltem Yıldızhan 14, Badiane 19, Davis 28, Ayşegül Günay, Alleyne 12, Gülşah Duman 11, İdil Saçalır 4, Gizem Başaran Turan 2
DSK Basketball Brandys: Boyd 9, Bell 4, Kralova 20, Pavic 9, Burgar 6, Stovickova, Ceralova 7, Belacova 2, Bezdickova
1. Periyot: 17-11
Devre: 46-26
3. Periyot: 78-37
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu'nun beşinci maçında Beşiktaş BOA, sahasında Çekya'nın DSK Basketball Brandys ekibini 105-57 yendi.
Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, grubundaki 4. galibiyetini elde etti.
Kaynak: AA
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