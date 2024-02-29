Beşiktaş BOA, Lattes Montpellier'i yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Beşiktaş BOA, Lattes Montpellier'i yenerek yarı finale yükseldi

Beşiktaş BOA, Lattes Montpellier\'i yenerek yarı finale yükseldi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Fransa'nın Lattes Montpellier ekibini 75-72 yenerek organizasyonda yarı finale kaldı. İlk maçı da kazanan Beşiktaş BOA, turu geçerek adını yarı finale yazdırdı.

29.02.2024 23:59  Güncelleme: 23:59
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Fransa'nın Lattes Montpellier ekibini 75-72 yenerek organizasyonda yarı finale kaldı.

Lattes kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 26-18 önde tamamlayan Beşiktaş, devreye de 43-37 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı açarak 59-48 önde son çeyreğe giren siyah-beyazlı takım, maçı da 75-72 kazandı.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı da Beşiktaş BOA, 73-59'luk skorla kazanmıştı.

Bu sonuçlarla organizasyonda turu geçen siyah-beyazlı ekip, adını yarı finale yazdırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş BOA, Lattes Montpellier'i yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika

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