Beşiktaş BOA, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 84-79 mağlup etti - Son Dakika
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Beşiktaş BOA, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 84-79 mağlup etti

Beşiktaş BOA, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor\'u 84-79 mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş BOA, sahasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 84-79 mağlup etti. Maçın hakemleri Mehmet Şahin, Metehan Alaçam ve Nagehan Şeyda Kurden Aktaş'tı. Beşiktaş BOA'da Lazic 10, Evans 25, Elif Bayram 12, Nogic 14, Li 19 ve diğer oyuncular skora katkı sağladı. Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'da ise Hillsman 24, Ivanova 10, Calhoun 6, Ayşe Cora 19, Nared 18 ve diğer oyuncular takımın skorunu yükseltti. Maçın periyotları 20-20, 37-35 ve 59-61 sonuçlandı. Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'dan Ferda Yıldız, Ayşe Cora ve Nared beş faulle oyun dışında kaldılar.

25.02.2024 17:41
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Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Mehmet Şahin, Metehan Alaçam, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

Beşiktaş BOA: Lazic 10, Evans 25, Elif Bayram 12, Nogic 14, Li 19, Ceyda Conker, Hatice Sönmez, Melek Uzunoğlu 4

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 24, Ivanova 10, Calhoun 6, Ayşe Cora 19, Nared 18, Derya Kavak, Başak Altunbey, Ferda Yıldız 2

1. Periyot: 20-20

Devre: 37-35

3. Periyot: 59-61

Beş faulle çıkanlar: 33.21 Ferda Yıldız, 37.18 Ayşe Cora, 38.40 Nared (Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş BOA, sahasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 84-79 mağlup etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş BOA, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 84-79 mağlup etti - Son Dakika

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