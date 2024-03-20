Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Ali Şakacı, Barış Turgut, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş
Beşiktaş BOA: Lazic 5, Evans 15, Elif Bayram 18, Nogic 16, Li 17, Melek Uzunoğlu 12, Ceyda Conker, Ceyda Necmiye Bekar 2, Şevval Sıla Kaplan, Zümrüt Karahan 4, Şuğranur Hatice Sönmez 5
Nesibe Aydın: Thomas 8, Pelin Derya Bilgiç 3, Cannon 15, Coates 12, Zec 17, Feride Şevval Akalan 5, Gülşah Duman Bıçakçı 4, Gamze Takmaz 2, İlayda Güner 2, Elif Çayır 2
1. Periyot: 24-18
Devre: 41-27
3. Periyot: 63-45
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Beşiktaş BOA, konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 94-70 yendi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş BOA, Nesibe Aydın'ı 94-70 yenerek sezonu galibiyetle tamamladı - Son Dakika
Koçarlı Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol takımı, Aydın il birinciliği kupasını Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile paylaştı. Başkan Kaplan, takıma başarılar dileyerek Türkiye finallerinde temsil etme şansı yakaladıklarını belirtti.
Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde inşa edilen 2 tenis kortu ve 150 kişilik tribünlü futbol sahasını törenle hizmete açtı. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, açılışta yaptığı konuşmada, bu alanın geçmişte boş bir hafriyat sahası olduğunu belirterek, buraya buz pisti ve diğer hizmet alanlarının da ekleneceğini söyledi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda ÇBK Mersin'i 99-88 yendi. Maçın salonu Servet Tazegül'de oynandı ve hakemler Murat Ciner, Ozan Gönen ve Metehan Alaçam'dı. Galatasaray Çağdaş Faktoring takımından McCowan 19 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. ÇBK Mersin takımından ise Kiss 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u deplasmanda 68-63 yendi.
A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda, aday kadroda bulunan tüm futbolcular yer aldı. Ay-yıldızlılar, yarın Budapeşte'ye yapacağı yolculuk öncesindeki son antrenmanını yapacak. A Milli Takım kafilesi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacakları maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, kulüp tesislerinde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirildi. Sivasspor, antrenmanın bir bölümünde ısınma hareketleri yaparken, koordinasyon ve şut çalışmalarıyla idmanı tamamladı. Yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklarına devam edecekler.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, konuk ettiği Galatasaray Galatasaray Çağdaş Faktoring'e 99-88 yenildi. Galatasaray, maçın ilk periyodunu 19-22 önde tamamladı ve devreyi 47-53 önde geçti. Maçın sonunda ise skor 68-68 berabere kaldı. ÇBK Mersin'de Kiss 20 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Galatasaray'da Mccovan 19 sayıyla öne çıktı.
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