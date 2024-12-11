Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçına Galibiyet İçin Çıkıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçına Galibiyet İçin Çıkıyor

Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçına Galibiyet İçin Çıkıyor

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Topraktepe, Bodo/Glimt ile oynanacak maçta galibiyet hedeflediklerini açıkladı.

11.12.2024 21:16
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç'in Bodo/Glimt ekibiyle yapacakları maça galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

Maçın oynanacağı Aspmyra Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Topraktepe, "Norveç insanı çok cana yakın ve misafirperver. Bunu Svensson'dan da çok iyi biliyorum. Hem Norveç'i hem takımımızı çok iyi temsil eden bir isim." dedi.

Bodo/Glimt'in saygılı duyulacak, enerjik ve disiplinli bir takım olduğunu aktaran Topraktepe, "Takım oyununu çok iyi oynayan ve üstüne koyarak ilerleyen bir ekip. Beşiktaş olarak buraya galibiyet için geldik. Geçen seneki maçta buraya gelmedim ama maçı seyretmiştim. Biz de iyi bir takımız. Dostça bir maç olacak. Beşiktaş nerede oynarsa oynasın galibiyet için gelir. Güzel bir maç olacağını ve iki takımın da güzel mücadele edeceğini düşünüyorum. İnşallah kazanan taraf biz oluruz." diye konuştu.

Eksikleri olmasına rağmen yarın görev alacak oyunculara güvendiğini dile getiren Topraktepe, "Derbiyi kapattık. Yorgunluk olabilir ama ne olursa olsun Beşiktaş karakterini ortaya koymaya çalışacağız. Eksiklerimiz çok. Onlar da aramıza dönmek için çok istekliler. Buradaki diğer oyuncu arkadaşlarımızın hepsine güveniyorum. Sahaya kimi çıkarırsak, oyuna kim sonradan girerse mücadele edeceklerine gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Svensson: "3 puana ihtiyacımız var, onun için oynayacağız"

Toplantıya katılan Beşiktaş'ın Norveçli futbolcusu Jonas Svensson ise galibiyete ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Karşılaşmanın zor geçeceğini aktaran Norveçli futbolcu, şunları kaydetti:

"Elimizden geldiği kadar iyi haliyle hazırlanmaya çalıştık. 3 puana ihtiyacımız var, onun için oynayacağız. Geçen sene burada yoktum. Takımda bazı değişiklikler oldu. Avrupa'dan gelen birçok takım belki zemin belki başka etkenler nedeniyle burada zorlandı. Bodo/Glimt'in zor takım olduğunu biliyoruz, biz hazırız. Geçen seneye göre daha fazla çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Yarın deplasmanda zor, alışık olmadığımız bir zeminde oynayacağız. Zor olacak ama yarın amacımız kazanmak."

Svensson, "Yetenek yok mücadele etmem lazım." şeklindeki açıklaması ile ilgili "O gün biraz da espri yapmıştım. Bir futbolcu olarak kendine güven şarttır. Rafa Silva gibi çok yetenekli değilim. Çalışıyorum ve daha iyi olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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