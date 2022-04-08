Beşiktaş Boks Takımı sporcusu Emre Önceler, yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş Boks Takımı sporcusu Emre Önceler, yaşamını yitirdi

08.04.2022 23:00
Beşiktaş Boks Takımı sporcusu Emre Önceler, yaşamını yitirdi

Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler, hayatını kaybetti.

Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler, hayatını kaybetti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Boks Takımımızın sporcularından Emre Önceler'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.

Açıklamada, Emre Önceler'in cenazesinin yarın Feriköy Hasan Zeynep Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Emre Önceler'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

YORUMLAR
500
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Boks Takımı sporcusu Emre Önceler, yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
22:58 Abdurrahim Albayrak'tan "şikayet" iddialarına sert yanıt!
22:49 Annesi tarafından sokağa bırakılmıştı! Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı: İlk kez tepki veriyor
22:47 ABD Kongresinden Biden'a 'Bayraktar TB2' çağrısı: Ukrayna'ya İHA verilsin
22:39 Fenerbahçe, Euroleague'de finale yükseldi
22:09 Süper Lig ekibinin evli başkanı bir kadınla yakalanınca eli ayağına dolandı!
21:45 CNN International, Türk SİHA'ları için Selçuk Bayraktar'la röportaj yaptı!
21:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda 7 üniversite öğrencisiyle yemek yedi
21:03 Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu mu? Resmi açıklama geldi
20:39 Mevlüt Çavuşoğlu, NATO ziyaretinde ilgi odağı oldu!
20:31 Kulüpler Birliği Spor Yasası'na sert tepki gösterdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 23:06:16. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Boks Takımı sporcusu Emre Önceler, yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement