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- Beşiktaş Çarşı'da kupa coşkusu

İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni Beşiktaş Çarşı'da takip eden siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının kupayı kazanmasıyla birlikte büyük coşku yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş Çarşı'da bayram havası oluştu. Siyah-beyazlı taraftarlar çarşıda toplanarak kupa şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı. Meşaleler yakan taraftarlar, tezahürat ve marşlarla kupa zaferinin sevincini geç saatlere kadar sürdürdü.