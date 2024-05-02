Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

02.05.2024 19:23
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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