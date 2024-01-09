Beşiktaş, Çaykur Rizespor\'u 2-0 mağlup etti

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Emirhan Topçu, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Zeqiri, Varesanovic, Benhur Keser, Gaich

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Rashica, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun

Goller: Dk. 4 Rashica, Dk. 45 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme mücadelesinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

4. dakikada siyah-beyazlı ekip ilk şutunda öne geçmeyi başardı. Sağ taraftan Onur Bulut'un ara pasında hareketlenen Rashica'nın rakibinden sıyrıldıktan sonra, ceza yayı dışından ayak içi plase vuruşunda, top filelere gitti: 0-1.

24. dakikada Gedson Fernandes'in derinlemesine pasında sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Cenk Tosun'un sert şutunda, top üsten auta çıktı.

25. dakikada sağ taraftan Muhammet Taha Şahin'in ceza sahası içerisine taç atışında, Benhur Keser'in sağ çaprazdan bekletmeden şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

29. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Zeqiri'nin savunmadan sıyrıldıktan sonra yerden şutunda, Umut Meraş'in uzaklaştırmak istediği top Gaich'in önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitse de Benhur Keser'in aktif alanda olması nedeniyle maçın hakemi Abdulkadir Bitigen'in VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılmadı.

45. dakikada siyah-beyazlılar 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Demir Ege Tıknaz'ın ara pasında ceza yayı üzerinde Semih Kılıçsoy'un dönüp vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın ellerinden kayan top filelere gitti: 0-2.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.