Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı - Son Dakika
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Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor\'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek Avrupa kupalarına gitme yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Olawoyin'in golüyle öne geçen Rizespor'a Colley ve Rashica'nın golleriyle cevap veren Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun golüne engel olamadı. Ancak son saniyede Joe Worrall'ın attığı golle Beşiktaş 3 puanı kazandı. Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Worrall, ilk gol sevincini yaşadı. Omar Colley ise bu sezon 8. golünü kaydetti. Maçta sarı kart gören Colley ve Semih Kılıçsoy, Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

03.05.2024 22:37
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yenen Beşiktaş, Avrupa kupalarına gitme yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın 5. dakikasında Olawoyin'in golüyle öne geçen Çaykur Rizespor'a 2 dakika sonra Omar Colley'le cevap veren siyah-beyazlılar, Rashica'nın 68. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçse de 68. dakikada Emirhan Topçu'nun golüne engel olamadı.

Karşılaşmanın 7 dakikalık uzatma bölümünün son saniyesinde sahneye çıkan Joe Worrall, attığı golle Beşiktaş'a kritik 3 puanı kazandırdı.

Beşiktaş bu sonuçla ligde puanını 54'e çıkartırken, Çaykur Rizespor ise 49 puanda kaldı.

Worrall siftah yaptı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Joe Worrall, siyah-beyazlı takımla ilk gol sevincini yaşadı.

Yeni takımıyla ligde 6 maça çıkan İngiliz oyuncu, attığı gol sonrasında büyük sevinç yaşadı. Worrall'ın golünün ardından Beşiktaş yedek kulübesi de gol sevincini saha içinde kutladı.

Colley 8. golünü attı

Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden Omar Colley, bu sezon 8. golüne imza attı.

Colley, ligde forma giydiği 21 maçta 7 gol katkısı verirken, Avrupa müsabakalarında da 1 gol atmayı başardı.

Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Milot Rachica ise bu sezon 5. kez ağları havalandırdı.

Omar Colley ve Semih Kılıçsoy cezalı duruma düştü

Karşılaşmada sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcular Omar Colley ve Semih Kılıçsoy, cezalı duruma düştü.

İki futbolcu, ligin 36. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı - Son Dakika

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