Beşiktaş, Cedevita Olimpija'ya Elendi

Spor

Salon: Arena Stozice

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Seffi Shemmesh (İsrail), Marcin Kowalski (Polonya)

Cedevita Olimpija: Stewart 13, Robinson 21, Nikolic 12, Lemar 20, Beringer 12, Jones 14, Radovic, Blazic 4, Stipanovic, Tasic

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 18, Plavsic 11, Needham 2, Berk Uğurlu 6, Sleva 12, Allman 13, Yiğit Arslan 14, Morgan 3, Terry 7, Ata Özbek

1. Periyot: 23-24

Devre: 42-49

3. Periyot: 68-69

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final etabında Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'ya 96-86 mağlup oldu.

Tek maç eleme usulüne göre yapılan turda Cedevita Olimpija adını çeyrek finale yazdırırken, Beşiktaş Fibabanka kupaya veda etti.

Cedevita Olimpija, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek.