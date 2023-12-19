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Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalışmaları yaptı. Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
19.12.2023 - 14:47,  Güncelleme: 14:47
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik çalışması yapan futbolcular; ısınma koşuları ve pas çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma antrenmanı yaptı.

Antrenman dar alanda yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp tesislerde kampa girecek.

Kaynak: AA
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