Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparken diğer futbolcular ise ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla idmana başladı. Antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç oynandı. Beşiktaş, bir günlük iznin ardından 10 Mayıs'ta hazırlıklarına devam edecek.

08.05.2024 16:09
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Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki idmanda dünkü MKE Ankaragücü maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular idmana ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç oynandı.

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 10 Mayıs'ta devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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