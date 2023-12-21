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Beşiktaş-Corendon Alanyaspor Maçının İlk Yarısı 1-1 Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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Beşiktaş-Corendon Alanyaspor Maçının İlk Yarısı 1-1 Berabere Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi. Beşiktaş'ın golünü Colley atarken, Corendon Alanyaspor'un golünü Yusuf Özdemir kaydetti.

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor Maçının İlk Yarısı 1-1 Berabere Tamamlandı
21.12.2023 - 20:57,
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Stat: Tüpraş

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, İbrahim Bozbey

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Amartey, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Chamberlain, Muleka, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Candido, Balkovec, Oğuz Aydın, Fer, Novais, Efecan Karacan

Goller: Dk. 9 Colley (Beşiktaş), Dk. 38 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor), Dk. 20 Masuaku, Dk. 45+3 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

9. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Cenk Tosun'un kullandığı çift vuruşta barajdan sekerek ceza sahası içinde kalan topu kontrol eden Colley, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Faul nedeniyle yapılan VAR incelemesinin ardından hakem golü verdi.

30. dakikada Balkovec'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarı gitti.

34. dakikada Chamberlain'in ceza sahası dışı sol çaprazından sağ çapraza gönderdiği topu kontrol eden Muleka, ceza sahası içinde rakibinden sıyrılarak şutunu çekerken, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

38. dakikada Corendon Alanyaspor'un beraberlik golü geldi. Oğuz Aydın'ın sağdan çizgiye inerek içeri çevirdiği topu ön direkte kontrol etmeye çalışan Amartey'in müdahalesi yetersiz kalınca Yusuf Özdemir çok dar açıdan dokunuşla arka direkte topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beşiktaş-Corendon Alanyaspor Maçının İlk Yarısı 1-1 Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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