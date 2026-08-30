Beşiktaş, Çorum FK Maçına Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş, Çorum FK Maçına Hazır

Beşiktaş, Çorum FK Maçına Hazır
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çorum FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında yarın saat 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Çorum FK ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Çorum FK Maçına Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

15:26
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti
15:24
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: ’Geri dön’ dedik, inatla dönmedi
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: 'Geri dön' dedik, inatla dönmedi
14:59
Murat Ağırel, Melih Gökçek haberinin ardından tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı
Murat Ağırel, Melih Gökçek haberinin ardından tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı
14:48
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz
14:44
Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada
Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada
14:14
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 15:51:24. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Çorum FK Maçına Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement