Beşiktaş, Çorum FK'ya Karşı 4 Değişiklikle Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş, Çorum FK'ya Karşı 4 Değişiklikle Çıktı

Beşiktaş, Çorum FK\'ya Karşı 4 Değişiklikle Çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Çorum FK ile oynadığı maçta Kauno Zalgiris'ten 4 oyuncu değiştirerek sahaya çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda son oynanan Kauno Zalgiris maçının 11'inden 4 değişiklik yaparak Çorum FK karşısına çıktı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında evinde Çorum FK ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano da bu mücadeleye, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda son oynadıkları Kauno Zalgiris müsabakasının 11'inden 4 değişiklik yaparak çıktı.

Italiano; Emirhan Topçu, Kassoum Quattara, İlhan Fakılı ve Kartal Yılmaz'ın yerine Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü ve Leandro Trossard'a görev verdi.

Beşiktaş'ın, Çorum FK maçı 11'i şu şekilde:

"Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic."

Poku ve Miretti, ilk kez kadroda

Beşiktaş'ta yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, Çorum FK karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Hafta içinde takıma katılan ve lisansları çıkarılan iki futbolcu da müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Öte yandan bu sezon 5 Avrupa kupaları, 1 de Süper Lig olmak üzere 6 müsabakada toplam 94 dakika forma şansı bulan Milot Rashica, maç kadrosunda yer almadı.

Rıdvan Yılmaz'ın dalya heyecanı

Siyah-beyazlılarda sol bek Rıdvan Yılmaz, Çorum FK maçında Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıktı. 25 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da 1 kez olmak üzere 99 müsabakada görev alırken 4 kez gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlılarda ikinci dönemini yaşayan Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş formasını ilk olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş döneminde giymişti.

Didem Karagenç ile Başak Gündoğdu, onurlandırıldı

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı eski oyuncuları Didem Karagenç ile Başak Gündoğdu, müsabaka öncesi saha kenarında çerçeveletilmiş formaları takdim edilerek tebrik edildi. Futbol kariyerini sonlandıran eski oyunculardan Didem Karagenç, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevine getirilirken Başak Gündoğdu ise Futbol Operasyon ve Dış İlişkiler Sorumlusu görevini üstlendi.

Dolmabahçe'de Zafer Bayramı coşkusu

Beşiktaş - Çorum FK karşılaşmasında seremoni öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kapalı tribünde dev Türk bayrağı açılırken Yeni ve Eski Açık tribünlerindeki taraftarlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti. Tribünler hep bir ağızdan marşlar söyledi.

Öte yandan siyah-beyazlı futbolcular da ısınmaya üzerinde Atatürk temalı tişörtlerle çıktı.

Kaynak: İHA

Vincenzo Italiano, Beşiktaş, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Çorum FK'ya Karşı 4 Değişiklikle Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu
Kafasında kaskla bara girdi Silahını çekip ortalığı kana buladı Kafasında kaskla bara girdi! Silahını çekip ortalığı kana buladı

22:06
Resmi açıklama geldi İşte Diego Carlos’un yeni adresi
Resmi açıklama geldi! İşte Diego Carlos'un yeni adresi
21:51
Bitexen kurucusuna bahis ve kara para tutuklaması: DinamikPay bağı da ortaya çıktı
Bitexen kurucusuna bahis ve kara para tutuklaması: DinamikPay bağı da ortaya çıktı
21:49
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi tribünler tek ses oldu
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi tribünler tek ses oldu
21:40
Aziz Yıldırım’dan talimat Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı
Aziz Yıldırım'dan talimat! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı
21:28
Canlı skor: İki maçta da goller üst üste
Canlı skor: İki maçta da goller üst üste
20:50
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
19:36
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu O artık gerçekten kahraman
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu! O artık gerçekten kahraman
19:19
Marketteki korkunç saldırı kamerada
Marketteki korkunç saldırı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 22:42:12. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Çorum FK'ya Karşı 4 Değişiklikle Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement