Beşiktaş, Leicester City'li Daniel Amartey ile imzaya çok yakın! - Son Dakika
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Beşiktaş, Leicester City'li Daniel Amartey ile imzaya çok yakın!

06.07.2023 09:37

Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken Leicester City'den ayrılan 28 yaşındaki savunmacı Daniel Amartey ile anlaşmaya vardı. İngiltere'de transfer görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Amartey'de mutlu sona ulaştı. Leicester City ile sözleşme yenilemeyen Ganalı stoperin Beşiktaş'a cuma günü imza atması bekleniyor. Amartey, bu sezon Leicester City formasıyla 24 resmi maçta forma giydi ancak hiç skor katkısı sağlayamadı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Leicester City'den ayrılan 28 yaşındaki savunmacı Daniel Amartey ile anlaşmaya vardı.

İMZA AN MESELESİ

İngiltere'de transfer görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Amartey'de mutlu sona ulaştı. Leicester City ile sözleşme yenilemeyen Ganalı stoperin Beşiktaş'a cuma günü imza atması bekleniyor.

24 MAÇTA FORMA GİYDİ

28 yaşındaki savunmacı Amartey, Leicester City formasıyla bu sezon 24 resmi maçta forma giydi. Ganalı yıldız, bu karşılaşmalarda hiç skor katkısı sağlayamadı.

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Leicester City'li Daniel Amartey ile imzaya çok yakın! - Son Dakika
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