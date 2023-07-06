Beşiktaş, Leicester City'li Daniel Amartey ile imzaya çok yakın!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Leicester City'den ayrılan 28 yaşındaki savunmacı Daniel Amartey ile anlaşmaya vardı.
İngiltere'de transfer görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Amartey'de mutlu sona ulaştı. Leicester City ile sözleşme yenilemeyen Ganalı stoperin Beşiktaş'a cuma günü imza atması bekleniyor.
28 yaşındaki savunmacı Amartey, Leicester City formasıyla bu sezon 24 resmi maçta forma giydi. Ganalı yıldız, bu karşılaşmalarda hiç skor katkısı sağlayamadı.
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