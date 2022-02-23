Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

23.02.2022 14:15
Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık iki saat sürdü.

Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde ısınma koşularıyla başlayan antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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