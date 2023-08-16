Transferde gaza basan Beşiktaş, Başakşehir'den Deniz Türüç'ü kadrosuna katmaya çok yakın. Siyah-beyazlılar, sol beki Umut Meraş'ı Deniz Türüç transferinde takasta kullanacak.
Beşiktaş ile Başakşehir arasında görüşmeler sürerken transferlerin kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye'de Kayserispor ve Fenerbahçe formaları da giyen Deniz Türüç'ün Başakşehir ile sözleşmesi 2024'te sona eriyor.
Deniz Türüç, Başakşehir formasıyla 144 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 28 gol ve 24 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Deniz Türüç transferinde sona geldi! Umut Meraş takasta kullanılacak - Son Dakika