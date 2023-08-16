Beşiktaş, Deniz Türüç transferinde sona geldi! Umut Meraş takasta kullanılacak - Son Dakika
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Beşiktaş, Deniz Türüç transferinde sona geldi! Umut Meraş takasta kullanılacak

Son Güncelleme: 16.08.2023 14:55

Beşiktaş, Başakşehir'den Deniz Türüç'ü kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Sol bek Umut Meraş'ı takasta kullanmayı planlayan siyah-beyazlıların, transferi kısa süre içerisinde gerçekleştirmesi bekleniyor.

Transferde gaza basan Beşiktaş, Başakşehir'den Deniz Türüç'ü kadrosuna katmaya çok yakın. Siyah-beyazlılar, sol beki Umut Meraş'ı Deniz Türüç transferinde takasta kullanacak.

FENERBAHÇE FORMASI DA GİYDİ

Beşiktaş ile Başakşehir arasında görüşmeler sürerken transferlerin kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye'de Kayserispor ve Fenerbahçe formaları da giyen Deniz Türüç'ün Başakşehir ile sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

52 KEZ SKORA KATKI VERDİ

Deniz Türüç, Başakşehir formasıyla 144 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 28 gol ve 24 asistlik performans gösterdi.

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Deniz Türüç, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Deniz Türüç transferinde sona geldi! Umut Meraş takasta kullanılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Deniz Türüç transferinde sona geldi! Umut Meraş takasta kullanılacak - Son Dakika
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