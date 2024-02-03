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Beşiktaş, deplasmanda ÇBK Mersin'i mağlup etti - Son Dakika
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Beşiktaş, deplasmanda ÇBK Mersin'i mağlup etti

Beşiktaş, deplasmanda ÇBK Mersin\'i mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda ÇBK Mersin'i 75-70 mağlup etti. Maçın 1. periyodunda ÇBK Mersin 25-13 önde girdi. Ancak Beşiktaş, devre arasına 40-32 önde girmeyi başardı. Son periyotta ÇBK Mersin'in üstünlüğüne rağmen Beşiktaş, maçı 75-70 kazanarak galibiyetle ayrıldı.

03.02.2024 20:01
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Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Mesut Öztürk, Mehmet Burak Anlatıcı

ÇBK Mersin: Asena Yalçın, Williams 19, Kiss 9, Mabrey 19, Sinem Ataş 3, Melis Gülcan 5, Araujo 2, Derin Yaya 10, Holingsvorth 3

Beşiktaş: Lazic 3, Evans 23, Elif Bayram 15, Nogic 15, Yueru Li 16, Şuğranur Hatice Sönmez, Melek Uzunoğlu 3

1. Periyot: 25-13

Devre: 40-32

3. Periyot: 54-59

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda ÇBK Mersin'i 75-70 mağlup etti.

Kaynak: AA

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