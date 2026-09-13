Beşiktaş deplasmanda Haymanaspor'u 5-0 mağlup etti, 3'te 3 yaptı
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Haymanaspor'u 5-0 yendi. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan siyah-beyazlılar 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkarırken Haymanaspor 4 puanda kaldı.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Haymanaspor'u 5-0 mağlup etti.
Haymana İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde kapatan siyah-beyazlılar, sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş'ın gollerini Sudre, Yeliz Açar, Popovic, Jelena Karlicic ve Birgül Sadıkoğlu kaydetti.
3'te 3 yapan Beşiktaş puanını 9'a yükseltirken Haymanaspor 4 puanda kaldı.
Kaynak: AA
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