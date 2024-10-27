Beşiktaş Derbi Hazırlıklarını Tamamladı

Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağo derbinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan antrenman, yapılan taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak derbide Galatasaray'ın konuğu olacak. - İSTANBUL