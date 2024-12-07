Beşiktaş Derbide Fenerbahçe'yi 1-0 Mağlup Etti

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SÜPER Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş derbi maçta sahasında Fenerbahçe 'yi Chamberlain'in 73'üncü dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş sahasında derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk etti. Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çaldı. Türkmen'in yardımcılıklarını ise Caner Özaral ve Candaş Elbil üstlendi.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle geçilirken, gole yaklaşan taraf konuk Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler 6 ve 10'uncu dakikalarda Dzeko ile gole yaklaştı. Tecrübeli golcünün sol çaprazdan yaptığı vuruşta ağlara doğru yönelen topu Emirhan çizgiden çıkarttı. Siyah-beyazlılar ise ilk pozisyonunu 29'uncu dakikada yakaladı. Gedson'un pasıyla savunma arkasına sarkan Rafa'nın müsait durumda yaptığı vuruşta kaleci Livakovic gole izin vermedi. Dönen topta Immobile sol çaprazdan vurdu, top yandan auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısında iki taraf da skoru değiştiremedi ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

Mücadelenin ikinci yarısında da ilk pozisyonu Fenerbahçe yakaladı. Ceza sahası içinde topu önüne çok iyi alan Dzeko'nun yerden vuruşunda top yandan auta gitti. Karşılaşmada öne geçen taraf Beşiktaş oldu. 70'inci dakikada oyuna dahil olan Oxlade-Chamberlain, sol kanatta topla buluştuktan sonra yerden ortaladı. Ceza alanı içinde kimsenin dokunamadığı top doğrudan ağlara gitti: 1-0. Mücadelenin son anlarında Fenerbahçe mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı. İrfan Can'ın ortasında Cenk Tosun indirdi. Ceza sahası içinde Tadic'in yerden vuruşunda Mert Günok gole izin vermedi. Beşiktaş 90+6'ncı dakikada 10 kişi kaldı. Muçi'nin kaçırdığı gol sonrasında Djiku'ya faul yapan Gedson, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.