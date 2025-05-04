Beşiktaş Derbide Fenerbahçe'yi Geçti - Son Dakika
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Beşiktaş Derbide Fenerbahçe'yi Geçti

Amir Hadziahmetovic, Fenerbahçe galibiyeti sonrası takımın iyi performansını değerlendirdi.

04.05.2025 22:34
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide konuk olduğu Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hadziahmetovic, çok zor bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

Kadıköy'den puan almanın kolay olmadığını bildiklerini belirten Bosna Hersekli futbolcu, "Bugün bunu bilerek sahaya çıktık. Gerçekten çok iyi oynadık. Takım bugün kompakt oynadı, 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Takımın her maçta farklı bir taktikle sahaya çıktığının altını çizen Hadziahmetovic, şöyle devam etti:

"Derbi maçlar daha farklı olabiliyor, oyuncular da biraz daha motive oluyor. Gerçekten büyük maçları iyi oynadık. Ligde üçüncü olmak istiyoruz ve bu yolda devam ediyoruz."

Kendi performansı hakkındaki soruyu da yanıtlayan Hadziahmetovic, "Çok çalıştım, her gün antrenmanlarda yüzde 100'ümü vermeye çalışıyorum. Şans gelmesini bekledim. Son 2-3 maçta şans buldum ve iyi kullandım. Son haftalarda ve önümüzdeki sene daha iyi olacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Derbide Fenerbahçe'yi Geçti - Son Dakika

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