Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş'a karşı oynadığı 10 derbiyle takımının en deneyimli futbolcusu konumunda bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, 30 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımın mevcut kadrosunda, siyah-beyazlılarla oynanan derbilerde en fazla forma giyen isim Barış Alper Yılmaz oldu. 2021 yılında transfer edilen Yılmaz, bu dönemde Beşiktaş'a karşı 9'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 10 maçta görev aldı. Bu müsabakalarda Aslan, 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Sarı-kırmızılılarda Beşiktaş derbilerinde Barış Alper Yılmaz'ın ardından Lucas Torreira 9, Abdülkerim Bardakcı ise 8 kez forma giydi. Fenerbahçe derbilerinde gol atan Barış Alper, siyah-beyazlılara karşı gol sevinci yaşayamadı.

Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk'un hücumun dışında bek pozisyonunda görev verdiği Barış Alper Yılmaz, bu sezon Süper Lig'de 11, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 olmak üzere toplam 16 maçta oynadı. 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik bir performans ortaya koydu.