Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idmana 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, taktik çalışmalarla derbi hazırlıklarını noktaladı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Derbiye Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?