Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı toplantısı başladı - Son Dakika
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Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı toplantısı başladı

Beşiktaş Divan Kurulu, 2024 yılı 1. olağan toplantısını İstanbul Hilton Hotel'de gerçekleştirdi. Toplantıya Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri, divan üyeleri ve basın mensupları katıldı. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Başkan Arat, toplantının başlangıcında kulüpte 50. yılını dolduran üyelere mazbatalarını takdim etti.

09.03.2024 23:38  Güncelleme: 23:39
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- Beşiktaş Divan Kurulu toplantısı başladı

İSTANBUL - Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 1. olağan toplantısı başladı.

Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 1. olağan toplantısı, İstanbul Hilton Hotel'de yapılıyor. Toplantıya Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, divan üyeleri ve basın mensupları katıldı. Divan toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, toplantı başlangıcında kulüpte 50. yılını dolduran kulüp üyelerine mazbatalarını takdim etti.

Kaynak: İHA

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