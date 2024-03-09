- Beşiktaş Divan Kurulu toplantısı başladı
İSTANBUL - Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 1. olağan toplantısı başladı.
Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 1. olağan toplantısı, İstanbul Hilton Hotel'de yapılıyor. Toplantıya Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, divan üyeleri ve basın mensupları katıldı. Divan toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, toplantı başlangıcında kulüpte 50. yılını dolduran kulüp üyelerine mazbatalarını takdim etti.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı toplantısı başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?