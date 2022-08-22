Beşiktaş, ünlü futbolcu Dele Alli transferinde sona geldi! İstanbul'da olacağı tarih bile netleşti - Son Dakika
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Beşiktaş, ünlü futbolcu Dele Alli transferinde sona geldi! İstanbul'da olacağı tarih bile netleşti

22.08.2022 22:14

Beşiktaş, ünlü futbolcu Dele Alli'nin transferi için Everton ve futbolcu ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların kiralık olarak renklerine bağlayacağı İngiliz orta sahaya 2.3 milyon euro maaş ödeyeceği belirtildi. Dele Alli'nin sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunurken, Beşiktaş bu opsiyonu Ocak'ta devreye sokarsa 6 milyon, sezon sonu kullanmayı tercih ederse Everton'a 8 milyon euro bonservis ödeyecek. Yıldız futbolcu salı günü İstanbul'a gelebilir.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Dele Alli'yi kadrosuna katıyor.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre, Delle Ali yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek. Siyah-beyazlılar kiralık olarak kadrosuna kattığı futbolcuya 2.3 milyon euro maaş ödeyecek. ele Alli'nin sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunurken, Beşiktaş bu opsiyonu Ocak'ta devreye sokarsa 6 milyon, sezon sonu kullanmayı tercih ederse Everton'a 8 milyon euro bonservis ödeyecek.

DEĞERİ 100 MİLYON EUROYA ÇIKMIŞTI

Geçen sezonun devre arasında Tottenham Hotspur'dan bedelsiz olarak Everton'a giden Dele Alli, 11 maçta süre aldı. 2018 yılında Tottenham'da piyasa değeri 100 milyon euroya kadar çıkan İngiliz orta sahanın şu anda güncel değeri 16 milyon euro.

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SON DAKİKA: Beşiktaş, ünlü futbolcu Dele Alli transferinde sona geldi! İstanbul'da olacağı tarih bile netleşti - Son Dakika
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