Beşiktaş Eintracht Frankfurt Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Kayserispor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncuların pas çalışması, 5'e 2 ve ısınma koşularıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Al Musrati ile Jonas Svensson, bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı düz koşu yaptılar.

Siyah-beyazlılar, Eintracht Frankfurt maçı hazırlıklarına, yarın saat 13.00'te ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL