Beşiktaş, Emirates ile 3 yıllık anlaşmaya varıyor

Beşiktaş, stat isim sponsorluğunda mutlu sona çok yakın. Arap Emirlikleri Havayolu şirketi Emirates ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Beşiktaş, forma göğüs sponsorluğu ile birlikte 938 milyon lirayı kasasına koyacak.

3 YILDA SERVET KAZANACAK

Akşam'da yer alan habere göre; Beşiktaş, stat isim sponsorluğundan 3 senede 27 milyon 750 bin euro kasasına koyacak. Göğüs sponsorluğu için de Emirates ile anlaştığı iddia edilen siyah-beyazlılar, buradan da 5 milyon euro kazanacak. Kara Kartal böylece 3 yılda 938 milyon lira parayı kasasına koyacak.

GAZPROM İLE GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI

Beşiktaş, UEFA ve FIFA ile hukuki engel çıkma ihtimali üzerine Gazprom ile yapılan görüşmeleri askıya aldı. Siyah-beyazlılar, Beko ile ise göğüs sponsorluğu için son bir görüşme yapacak.