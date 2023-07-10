Beşiktaş, Emirates ile 3 yıllık anlaşmaya varıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Emirates ile 3 yıllık anlaşmaya varıyor

Beşiktaş, Emirates ile 3 yıllık anlaşmaya varıyor

10.07.2023 10:10

Beşiktaş, Arap Emirlikleri Havayolu şirketi Emirates ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardığı iddia ediliyor. Bu anlaşma sayesinde Beşiktaş, stat isim sponsorluğu ve forma göğüs sponsorluğuyla birlikte 938 milyon lira kazanacak. Gazprom ile yapılan görüşmeler ise hukuki engel çıkma ihtimali nedeniyle askıya alındı.

Beşiktaş, stat isim sponsorluğunda mutlu sona çok yakın. Arap Emirlikleri Havayolu şirketi Emirates ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Beşiktaş, forma göğüs sponsorluğu ile birlikte 938 milyon lirayı kasasına koyacak.

3 YILDA SERVET KAZANACAK

Akşam'da yer alan habere göre; Beşiktaş, stat isim sponsorluğundan 3 senede 27 milyon 750 bin euro kasasına koyacak. Göğüs sponsorluğu için de Emirates ile anlaştığı iddia edilen siyah-beyazlılar, buradan da 5 milyon euro kazanacak. Kara Kartal böylece 3 yılda 938 milyon lira parayı kasasına koyacak.

GAZPROM İLE GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI

Beşiktaş, UEFA ve FIFA ile hukuki engel çıkma ihtimali üzerine Gazprom ile yapılan görüşmeleri askıya aldı. Siyah-beyazlılar, Beko ile ise göğüs sponsorluğu için son bir görüşme yapacak.

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