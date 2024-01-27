 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş Emlakjet, Bursaspor Info Yatırım'ı 88-59 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş Emlakjet, Bursaspor Info Yatırım'ı 88-59 mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Bursaspor Info Yatırım'ı 88-59 mağlup etti. Beşiktaş Emlakjet, üst üste 10. maçını kazanarak ligdeki galibiyet sayısını 14'e çıkardı.

Beşiktaş Emlakjet, Bursaspor Info Yatırım\'ı 88-59 mağlup etti
27.01.2024 - 20:37,
Abone Ol

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Polat Parlak

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 13, Needham 19, Delgado 14, Kerem Konan 10, Mitchell 2, Berk Uğurlu 13, Simonovic 4, Samet Yiğitoğlu 6, Yiğit Arslan 7, Berkan Durmaz, Ahmet Ata Özbek

Bursaspor Info Yatırım: Brown 11, Hamilton 9, Floyd 6, Young 21, Ömer Utku Al 3, Semih Erden 2, Sarper David Mutaf 4, Mehmet Atalan 3, Metin Türen, Berk Can Akın, Ahmet Can Duran

1. Periyot: 20-11

Devre: 42-28

3. Periyot: 60-42

5 faulle çıkanlar: 34.02 Floyd (Bursaspor Info Yatırım), 38.48 Yiğit Arslan (Beşiktaş Emlakjet)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Bursaspor Info Yatırım'ı 88-59 mağlup etti.

Mücadele karşılıklı basketlerle başlarken, Beşiktaş Emlakjet savunma ribauntlarında rakibine üstünlük kurarak ilk 5 dakikalık bölümü 9-7 önde geçti. Siyah-beyazlılar, Needham'ın üst üste basketleri, Kerem Konan'ın da etkili oyunuyla 7-0'lık seri yakalayarak skoru 16-7'ye getirdiği maçın ilk çeyreğini 20-11 önde geçti.

İkinci periyoda sert savunmayla başlayan Beşiktaş Emlakjet, ilk 5 dakikalık bölümde yakaladığı 11-3'lük seriyle farkı 17 sayıya yükseltti: 31-14. Siyah-beyazlı takım mücadelenin ilk yarısını da 42-28 önde tamamladı.

Maçın 3. periyodunda Needham ve Delgado ile etkili olan Beşiktaş Emlakjet, Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketiyle çeyrek sonunda 18 sayılık fark (60-42) yakaladı.

Üstün oyununu sürdüren Beşiktaş Emlakjet, karşılaşmayı 88-59 kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş Emlakjet evinde üst üste 10. maçını kazanırken, ligdeki galibiyet sayısını 14'e çıkardı. Bursaspor Info Yatırım 18. maçında 11. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bursaspor, Beşiktaş, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Emlakjet, Bursaspor Info Yatırım'ı 88-59 mağlup etti - Son Dakika


21:11
Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
20:29
Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00
Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59
İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı
19:46
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
18:47
Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:43
Şanlıurfa'da silahla oynayan genç, arkadaşını öldürdü Şanlıurfa'da silahla oynayan genç, arkadaşını öldürdü
18:33
İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:11 Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
20:29 Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00 Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59 İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı
19:46 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
18:47 Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:43 Şanlıurfa'da silahla oynayan genç, arkadaşını öldürdü
18:33 İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 21:22:53. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş Emlakjet, Bursaspor Info Yatırım'ı 88-59 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement