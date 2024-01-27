Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Polat Parlak

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 13, Needham 19, Delgado 14, Kerem Konan 10, Mitchell 2, Berk Uğurlu 13, Simonovic 4, Samet Yiğitoğlu 6, Yiğit Arslan 7, Berkan Durmaz, Ahmet Ata Özbek

Bursaspor Info Yatırım: Brown 11, Hamilton 9, Floyd 6, Young 21, Ömer Utku Al 3, Semih Erden 2, Sarper David Mutaf 4, Mehmet Atalan 3, Metin Türen, Berk Can Akın, Ahmet Can Duran

1. Periyot: 20-11

Devre: 42-28

3. Periyot: 60-42

5 faulle çıkanlar: 34.02 Floyd (Bursaspor Info Yatırım), 38.48 Yiğit Arslan (Beşiktaş Emlakjet)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Bursaspor Info Yatırım'ı 88-59 mağlup etti.

Mücadele karşılıklı basketlerle başlarken, Beşiktaş Emlakjet savunma ribauntlarında rakibine üstünlük kurarak ilk 5 dakikalık bölümü 9-7 önde geçti. Siyah-beyazlılar, Needham'ın üst üste basketleri, Kerem Konan'ın da etkili oyunuyla 7-0'lık seri yakalayarak skoru 16-7'ye getirdiği maçın ilk çeyreğini 20-11 önde geçti.

İkinci periyoda sert savunmayla başlayan Beşiktaş Emlakjet, ilk 5 dakikalık bölümde yakaladığı 11-3'lük seriyle farkı 17 sayıya yükseltti: 31-14. Siyah-beyazlı takım mücadelenin ilk yarısını da 42-28 önde tamamladı.

Maçın 3. periyodunda Needham ve Delgado ile etkili olan Beşiktaş Emlakjet, Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketiyle çeyrek sonunda 18 sayılık fark (60-42) yakaladı.

Üstün oyununu sürdüren Beşiktaş Emlakjet, karşılaşmayı 88-59 kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş Emlakjet evinde üst üste 10. maçını kazanırken, ligdeki galibiyet sayısını 14'e çıkardı. Bursaspor Info Yatırım 18. maçında 11. yenilgisini yaşadı.