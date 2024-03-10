Beşiktaş Emlakjet, Çağdaş Bodrumspor'u 96-90 yendi

Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil, Fatih Güler
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 11, Needham 18, Berkan Durmaz 5, Kerem Kuthan Konan 3, Delgado 7, Allman 12, Berk İbrahim Uğurlu 12, Yiğit Arslan 12, Simonovic 14, Samet Yiğitoğlu 2
Çağdaş Bodrumspor: Artis 6, Warren 26, Alibegovic 13, Ahmet Düverioğlu 16, Johnson 16, Can Uğur Öğüt, Fatih Cantitiz 4, Berkay Genç 3, Moore 6
1. Periyot: 28-21
Devre: 53-40
3. Periyot: 73-64
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş Emlakjet, konuk ettiği Çağdaş Bodrumspor'u 96-90 yendi.
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla birlikte kırmızı siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı. Yardımcı antrenörler, kaleci antrenörü, kondisyoner ve analistler de ekibin parçası oldu.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftası tamamlandı. Rize Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento: 24-34, Köyceğiz Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 32-31, Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 38-29, Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 34-31, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor: 31-26 skorlarıyla sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı Pendikspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle noktaladı.
Türkiye Güreş Federasyonunun ev sahipliğinde Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, dördüncü gün gerçekleşen müsabakaların ardından tamamlandı. Turnuvada grekoromen stilde takım sıralamaları da belli oldu. İran takım halinde şampiyonluğu elde ederken, ikinci Kırgızistan ve üçüncü Moğolistan oldu. Dördüncü gün madalya kazanan sporcular da açıklandı.
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