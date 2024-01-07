Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Leyton Hammonds ile yollarını ayırdı

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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Leyton Hammonds ile yollarını ayırdı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hammonds ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Leyton Hammonds'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
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