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Beşiktaş Emlakjet Erkek Takımı, Almanya'nın Veolia Towers Hamburg takımına konuk olacak - Son Dakika
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Takımı, Almanya'nın Veolia Towers Hamburg takımına konuk olacak

Beşiktaş Emlakjet Erkek Takımı, Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 15. hafta maçında Almanya'nın Veolia Towers Hamburg takımıyla karşılaşacak. Maç, TSİ 21.30'da edel-optics.de Arena'da oynanacak. Beşiktaş, grupta 8 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 5. sırada yer alırken, Alman ekibi ise 2 galibiyetle 9. sırada bulunuyor.

Beşiktaş Emlakjet Erkek Takımı, Almanya\'nın Veolia Towers Hamburg takımına konuk olacak
16.01.2024 - 10:37,  Güncelleme: 10:39
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Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 15. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet Erkek Takımı, yarın Almanya'nın Veolia Towers Hamburg takımına konuk olacak.

TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşma, edel-optics.de Arena'da oynanacak.

Grupta oynadığı 14 maçta 8 galibiyet elde eden ve 6 kez yenilen Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor.

Şu ana kadar 14 müsabakanın 2'sini kazanan Alman ekibi ise 9. basamakta bulunuyor.

Kaynak: AA
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