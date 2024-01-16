Beşiktaş Emlakjet Erkek Takımı, Almanya\'nın Veolia Towers Hamburg takımına konuk olacak

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Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 15. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet Erkek Takımı, yarın Almanya'nın Veolia Towers Hamburg takımına konuk olacak.
TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşma, edel-optics.de Arena'da oynanacak.
Grupta oynadığı 14 maçta 8 galibiyet elde eden ve 6 kez yenilen Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor.
Şu ana kadar 14 müsabakanın 2'sini kazanan Alman ekibi ise 9. basamakta bulunuyor.
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