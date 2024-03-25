Beşiktaş Emlakjet ile Mincidelice JL arasındaki maçın biletleri tükendi

Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı finalinde Beşiktaş Emlakjet ile Fransa temsilcisi Mincidelice JL arasında 29 Mart Cuma günü İstanbul'da oynanacak serinin ikinci maçı için satışa çıkarılan tüm biletler tükendi.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "BKT Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Mincidelice JL ile oynayacağımız maçın biletleri tükenmiştir. Sinan Erdem Spor Salonu'nda takımımızı destekleyecek 'Büyük Beşiktaş Taraftarı'na göstermiş olduğu ilgi için sonsuz teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.
İki takım arasındaki ilk müsabakanın yarın oynanacağı yarı final serisinde 2 galibiyete ulaşan takım, adını finale yazdıracak. İlk 2 mücadelede eşitlik olması durumunda serinin üçüncü ve son karşılaşması, 3 Nisan'da Fransa'da yapılacak.
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 30. hafta mücadelesi tamamlandı.
Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kendisine verilen cezayı eleştirerek, bu kadar ağır bir cezanın kabul edilemeyeceğini söyledi. Koca, Ankaragücü'ne hizmet sevdasının gönlünde devam edeceğini belirtti.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Milli maçlar nedeniyle verilen arada antrenmanlarını sürdüren takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarını tamamladı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Temir, memleketi Sivas'ta yaşamını yitirdi. 1949 yılında dünyaya gelen Temir, 1974-1976 yılları arasında milli atlet olarak Türkiye'yi temsil etti. Spor kariyerinde birçok madalya kazanan Temir, 1976'da 10 kilometre 'Naili Moran' yürüyüş rekorunu kırdı.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, eski 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde yapımı devam eden stadı gezerek, MKE Ankaragücü taraftarıyla bir araya geldi. Altınok, Ankaragücü'ne sahip çıkacaklarını ve sosyal tesis yapacaklarını belirtti. Eski başkan Faruk Koca ise aldığı cezanın futbol tarihine kara bir leke olarak geçeceğini savundu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Belek'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, dinamik ısınma, pas çalışması ve oyun çalışmalarının ardından dört takımlı turnuva ile antrenmanı tamamladı. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, milli maçlar nedeniyle verilen arada kamp yapmak için geldikleri Antalya'da ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma, pas organizasyonları, topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, dört takımlı turnuva ile tamamlandı. Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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