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Beşiktaş Emlakjet, London Lions ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
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Beşiktaş Emlakjet, London Lions ile deplasmanda karşılaşacak

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 16. hafta maçında yarın İngiltere'nin London Lions ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Emlakjet, gruptan çıkmayı garantileyen London Lions karşısında galibiyet arayacak.

Beşiktaş Emlakjet, London Lions ile deplasmanda karşılaşacak
23.01.2024 - 10:35,  Güncelleme: 10:37
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 16. hafta maçında yarın deplasmanda İngiltere'nin London Lions ekibiyle karşı karşıya gelecek.

The Copperbox Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde geçen hafta elde ettiği galibiyetle play-off turuna çıkmayı garantileyen Beşiktaş Emlakjet, oynadığı maçlarda 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı takım, grupta 5. sırada yer alıyor.

Beşiktaş Emlakjet gibi gruptan çıkmayı daha önce garantileyen London Lions ise 10 galibiyet ve 5 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı London Lions, 83-80'lik skorla kazanmıştı.

Kaynak: AA
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