Beşiktaş Emlakjet, Pınar Karşıyaka'yı 49 sayı farkla mağlup etti

Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 16, Needham 25, Mitchell 9, Kerem Kuthan Konan 14, Delgado 5, Yağız Aksu, Allman 11, Yiğit Arslan 15, Berkan Durmaz 8, Samet Yiğitoğlu 10, Ahmet Ata Özbek 2
Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 10, Carey 3, Martin 13, Vittorio Brown 2, Kenan Sipahi 11, McCollum 14, Hakan Sayılı 2, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 5, Mert Celep 6
1. Periyot: 30-12
Devre: 61-35
3. Periyot: 93-52
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş Emlakjet, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 49 sayı farkla 115-66 mağlup etti.
Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, ligde 19. galibiyetini aldı. Pınar Karşıyaka ise 8. mağlubiyetini yaşadı.
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EURO 2024 finalistlerinden Avusturya ile 26 Mart Salı günü Viyana'da özel maçta karşılaşacak A Milli Takım, Budapeşte'de yapılan antrenmanla hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Macaristan maçının ilk 11'inde yer almayan futbolcular yer aldı. A Milli Takım, yarın basına kapalı olarak yapacağı idmanla Avusturya maçının hazırlıklarına devam edecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk sporunun her alanda geliştiğini ve Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda ilerlediğini belirtti. Bakan Bak, Muğla'da gençlerle bir araya gelerek spor tesisleri konusunda yapılan ve yapılacak yatırımlardan bahsetti. Ayrıca, sporun bağımlılıkla mücadelede etkili olduğunu vurgulayarak ailelere çocuklarını spora yönlendirmeleri çağrısında bulundu. Bakan Bak, Marmaris'in Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapması için destek vereceklerini de belirtti.
CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, seçimin ardından spor yatırımlarını belediyenin merkezine alacak. Gençlerin spor yapabileceği tesislerin kötü alışkanlıklardan uzak kalması adına önemli bir yatırım olacağını vurguladı.
Türkiye Ragbi Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan Büyükler Beyzbol5 Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Balıkesir'de final maçıyla sona erdi. Başkent temsilcisi Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği Spor Kulübü, İznik Belediyespor Kulübünü 14-2 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Ödül töreninin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, organizasyonun mutluluğunu dile getirerek teşekkürlerini iletti.
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