Beşiktaş Emlakjet, Pınar Karşıyaka'yı 49 sayı farkla mağlup etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye Spor Ülkesi Olma Yolunda İlerliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk sporunun her alanda geliştiğini ve Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda ilerlediğini belirtti. Bakan Bak, Muğla'da gençlerle bir araya gelerek spor tesisleri konusunda yapılan ve yapılacak yatırımlardan bahsetti. Ayrıca, sporun bağımlılıkla mücadelede etkili olduğunu vurgulayarak ailelere çocuklarını spora yönlendirmeleri çağrısında bulundu. Bakan Bak, Marmaris'in Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapması için destek vereceklerini de belirtti.